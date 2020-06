Google droht in der Schweiz mit Street-View-Stopp

Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht hatte Anfang April beschlossen, dass der Internet-Konzern auf den Street-View-Bildern ausnahmslos alle Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich machen müsse. Google entgegnet, dass dies einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde und legte Beschwerde gegen das Urteil ein. Google macht Gesichter und Kennzeichen mit einer Spezialsoftware unkenntlich, die nach Angaben des Unternehmens eine Treffer-Quote von rund 99 Prozent bietet. Die Straßenansichten bei Street View setzen sich aus vielen einzelnen Bildern zusammen, für die 20 größten Städte Deutschlands sind es mehrere Millionen.

Zudem entschied das Gericht auf Forderung des Schweizer Datenschutzbeauftragten Hanspeter Thür, dass im Bereich „sensibler Einrichtungen“ - etwa bei Frauenhäusern, Gefängnissen, Schulen, Gerichten, Sozialbehörden und Spitälern - vollständige Anonymität hergestellt werden müsse. Dazu solle Google neben dem Gesicht auch weitere individuelle Merkmale wie Hautfarbe oder Kleidung unkenntlich machen. Unzulässig ist laut Gericht zudem der Einblick in Höfe und Gärten, deren Anblick einem „normalen Passanten“ verschlossen bleiben würde.

"Gezwungen Dienst einzustellen"

„Falls diese Anordnungen tatsächlich Bestand haben sollten, wäre Google leider gezwungen, den Dienst in der Schweiz einzustellen“, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. „Wenn wir eine 100-prozentige Unkenntlichmachung von Gesichtern und Kennzeichen erreichen wollten, müssten wir jedes einzelne der Millionen von Schweizer Bildern manuell prüfen“, sagte der Google- Datenschutzbeauftragte Peter Fleischer der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Wenn Menschen mit manuellen Vorgängen beteiligt seien, könne es aber keine 100-prozentige Perfektion geben.

Der bei Google für das Geschäft in der Schweiz verantwortliche Manager Patrick Warnking kritisierte, das Urteil ziehe die Vorteile von Street View für Menschen und Unternehmen in der Schweiz nicht in Betracht. „Wir werden uns sehr bemühen, Street View für die Schweizer Nutzer zu erhalten.“ Googles Motivation für die Beschwerde seien nicht finanzielle Interessen, „sondern wir stehen für Innovation ein und für die Vorteile, die Street View der Schweiz bringt“.

Keine Pläne für Österreich-Start

In Österreich gab die Datenschutzkommission vor kurzem grünes Licht für den Google-Dienst in Österreich. Das Internet-Unternehmen wird auch hierzulande Personen und Autokennzeichen verpixeln. Betroffenen steht darüber hinaus ein Widerspruchsrecht zu. Google hatte jedoch zuletzt wiederholt betont, keinerlei Pläne für einen Start des Dienstes in Österreich zu haben.