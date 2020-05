Google-EU-Streit steht vor Lösung

Google selbst zeigte sich zufrieden und sprach von einer "sehr langen und sehr tief gehenden Prüfung" der EU-Kommission, in der immer neue Zugeständnisse verlangt worden seien. Kent Walker, Leiter der Google-Rechtsabteilung, schrieb in einer Erklärung: "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, diese Forderungen zu erfüllen - in dem Interesse, eine gütliche Einigung zu erzielen."

Erste Zugeständnisse von Google hatten Brüssel zunächst nicht ausgereicht. In den USA waren ähnliche Ermittlungen der amerikanischen Wettbewerbshüter für Google glimpflich ausgegangen.