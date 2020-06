Google: Hollywood will das Internet zensieren

Die Antwort der MPAA ließ nicht lange auf sich warten. " Googles Versuch, sich als Verteidiger der Redefreiheit darzustellen, ist beschämend. Redefreiheit sollte niemals als Schutzschild für illegale Aktivitäten dienen und das Internet hat keine Lizenz zum Stehlen.", so ein Sprecher gegenüber "The Verge". Der Blogpost sei nur ein Versuch, von wichtigen Ermittlungen abzulenken. So würde die Google-Suche auch anderes illegales Verhalten ermöglichen und unterstützen, wie zum Beispiel "Drogen- und Menschenhandel, Dokumentenfälschung und der Diebstahl geistigen Eigentums." Dazu arbeite man auch mit Behörden zusammen.