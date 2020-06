"The Day We Fight Back": Proteste gegen Massenüberwachung

Der NSA-Skandal hat das Internet und seine Community in ihren Grundfesten erschüttert. Mit den Enthüllungen von Edward Snowden im vergangenen Jahr wurde ein Ausmaß an Überwachung und Spionage sichtbar, das selbst die kritischsten Beobachter kaum für möglich gehalten hätten. Für Dienstag, den 11. Februar, rufen nun Bürgerrechtsorganisationen wie die Electronic Frontier Foundation (EFF) und Amnesty International sowie IT-Firmen wie Mozilla und Tumblr zum internationalen Protesttag im Netz auf. Unter dem Motto “The Day We Fight Back” soll der 11. Februar unter das Zeichen des Protests gegen NSA, andere Geheimdienste sowie deren Massenüberwachungsmethoden gestellt werden. “Wir werden die NSA und ihre Verbündeten nicht das Internet ruinieren lassen”, heißt es in einem Aufruf der EFF.

Eine ähnliche internationale Protestaktion hatte es zuletzt im Jahr 2012 gegeben. Als von Wikipedia über Google und Reddit bis hin zur EFF und dem Chaos Computer Club mit einem Internet-Blackout gegen die viel kritisierten US-Antipirateriegesetzesentwürfe SOPA und PIPA protestiert wurde, hatte dies zur Folge, dass die Gesetzesvorlagen letztlich zu Fall gebracht wurden. Der Protesttag am 11. Februar steht laut den Initiatoren auch im Gedenken an den Internetaktivisten Aaron Swartz, Mitbegründer von Reddit und 2012 maßgeblich am Internet-Blackout beteiligt, der sich Anfang 2013 mit nur 26 Jahren das Leben nahm.