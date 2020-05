Google: Kartellamt soll Streit mit Verlegern entscheiden

Google drängt das Bundeskartellamt, den Kartellstreit mit einigen deutschen Verlagen um das Leistungsschutzrecht abschließend zu klären. In einem Brief an das Bundeskartellamt, über den zuerst die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet hat, bittet der Konzern die Behörde um die Feststellung, dass sie in der Auseinandersetzung mit diesen Verlagen nicht tätig wird.