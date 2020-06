Google-Urteil: "Recht auf Vergessenwerden" wird umgesetzt

Mehr als zwei Wochen nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Löschmöglichkeiten in Ergebnislisten von Suchmaschinen hat Google mit der technischen Umsetzung begonnen. Am späten Donnerstag stellte der Suchmaschinen-Gigant ein Formular ins Internet, mit dem Europäer die Löschung unliebsamer Daten beantragen können. Die ARGE Daten bietet bereits seit einigen Wochen ein derartiges Formular an.