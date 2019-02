Grenzen für Facebook: Was das Urteil des Kartellamts bedeutet

Was droht Facebook?

In erster Instanz dürfte Facebook gegen die Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig ist, berufen. Sollte das Urteil bestätigt werden, bedeutet es, dass Facebook das beanstandete Verhalten innerhalb von zwölf Monaten beenden muss.

Facebook könne zwar grundsätzlich weiter ohne Einwilligung der Nutzer Daten sammeln, aber nur mit Einschränkungen. Außerdem muss der Konzern entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorlegen. Ein Bußgeld wäre zwar möglich gewesen, wurde aber nicht verhängt: „Dem Bundeskartellamt geht es vor allem darum, dass Facebook sein Verhalten ändert“, so der auf digitales Kartellrecht spezialisierte Anwalt Florian Prischl von der Kanzlei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati gegenüber der futurezone.

Sollte Facebook aber die Auflagen nicht umsetzen, könnte ein Bußgeld von einer Million Euro fällig werden, bei wiederholtem Vergehen bis zu je zehn Millionen Euro.

Was sagt Facebook?

Das Online-Netzwerk veröffentlichte am Donnerstag eine Stellungnahme zu der Entscheidung. Man teile die Auffassung des Bundeskartellamts demnach nicht. Man sei nicht „marktbeherrschend“, sondern lediglich „populär“. Von einer Reichweite von 95 Prozent spricht Facebook nicht, 40 Prozent der Nutzer von sozialen Medien würden Facebook gar nicht nutzen. Der Konzern verweist außerdem darauf, dass man mit YouTube, Snapchat, Twitter und vielen anderen Wettbewerbern um die Aufmerksamkeit der Nutzer konkurriere.

Außerdem würde man sich an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) halten. Facebook stellt auch die Zuständigkeit des Kartellamts in Frage und sieht eher die Datenschutzbehörden in der Pflicht.

Ein Zusammenführen der Dienste würde laut Facebook auch der Sicherheit dienen. Dadurch ließe sich missbräuchliches Verhalten besser erkennen und man könne besser dagegen vorgehen.

Was sind die möglichen Auswirkungen auf Österreich oder Europa?

Die heimische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hält sich in der Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Kartellamt und dem sozialen Netzwerk Facebook vorerst zurück, wie aus einer entsprechenden Anfrage der APA hervorgeht: „Wir sind derzeit dabei, die weiteren Schritte abzuklären. Ein Ermittlungsverfahren diesbezüglich wurde bisher nicht eingeleitet“, sagte BWB-Pressesprecherin Sarah Fürlinger.

Das Urteil könnte für Österreich oder Europa aber dennoch eine gewisse „Vorbildwirkung“ entfalten, meint Prischl, auch wenn die Argumente nicht eins zu eins übernommen werden können. Genaues könne man aber erst sagen, wenn die deutsche Entscheidung veröffentlicht ist.

„Die österreichischen Behörden sind mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Bonn aber gut verknüpft und ich gehe davon aus, dass sie den Fall mit großem Interesse verfolgt haben; auch hierzulande besteht ein großes Interesse der Wettbewerbsbehörden an digitalen Themen“, so Prischl.