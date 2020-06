Grüne Bundesräte protestierten gegen ACTA

Die Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligt hat, gibt zu bedenken: „Die Musikindustrie wird die Zeit auch mit Zensur und Kriminalisierung nicht zurückdrehen können“. Zusammenfassend kann man sagen, dass ACTA einen Kniefall der Politik vor Großkonzernen darstellt. „Hier werden unter dem Deckmantel von Urheberrechtsdiskussionen Grundwerte ausgehöhlt und Bürger unter Generalverdacht gestellt“, fügt die Bundesrat Efgani Dönmez hinzu.

In Polen haben die massiven Proteste gegen ACTA bereits ein wenig gefruchtet. Der polnische Staatspräsident Bronislaw Komorowski will ACTA von der Ombudsfrau für Bürgerrechte prüfen lassen. Irena Lipowicz solle feststellen, ob das Gesetz Bürgerrechte verletzt, teilte die Präsidentenkanzlei am Mittwoch in Warschau mit. „Die Proteste im Internet und auf der Straße beweisen, dass ein bedeutender Teil vor allem der jungen Gesellschaft seine grundlegenden Rechte bedroht sieht“, sagte Komorowski.

Demos in Wien und Graz

In Polen demonstrieren seit Wochen Tausende gegen das internationale Abkommen, dem das Land - am selben Tag wie Österreich - vor knapp einer Woche beigetreten ist. Auch in Österreich sind nun, ähnlich wie in Deutschland, Demos gegen ACTA geplant. Am Samstag, den 11. Februar, wird es vorraussichtlich Demozüge in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck geben. Für genauere Informationen wurde eine eigene Info-Seite eingerichtet.