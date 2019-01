Politiker-Hack: BSI verteidigt sich jetzt, weil es schon lange davon wusste

Nach heftiger Kritik an seinem Umgang mit dem massiven Hackerangriff hat das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) sein Vorgehen verteidigt. Anfang Dezember sei das BSI von einem Bundestagsabgeordneten über "fragwürdige Bewegungen auf privaten und personalisierten E-Mail- und Social-Media-Accounts" informiert worden, erklärte das BSI am Samstag.