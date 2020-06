Innenministerin will bei Vorratsdatenspeicherung abwarten

Sie wolle auf einen Vorschlag der EU-Kommission warten, sagte Mikl-Leitner am Freitagabend in der „ZiB 2“ . Die Vorratsdatenspeicherung sei ein Thema, das derzeit auf europäischer Ebene diskutiert werde.

Ihr nach den Anschlägen in Paris erarbeitetes „ Sicherheitspaket“ werde auf drei Säulen ruhen, so die Ministerin: Mehr Schutzhelme und Schutzwesten für die Beamten, Mobilität ( Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge) sowie bessere Ermittlungstechnik und personelle Ressourcen. Mehr Personal brauche sie für IT, Analyse und Forensik. Das „ Sicherheitspaket“ der Regierung soll spätestens übernächste Woche beschlossen werden.