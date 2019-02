Journalistenverbände uneinig bei Urheberrechtsreform

Die Reform des Urheberrechts polarisiert – und zwar jetzt auch bei den Medienvertretern und Journalistenverbänden, die von der Reform ebenfalls direkt betroffen sind.

Der rumänische EU-Ratsvorsitz schlägt vor die Vergütung von Journalisten von vertraglichen Vereinbarungen und den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Eigentumsverhältnisse an Rechten im Rahmen von Arbeitsverträgen abhängig zu machen. Damit würden Journalistinnen und Journalisten alle Urheberrechte an den von Ihnen produzierten Werken abtreten und es gäbe keine einheitliche Regelung im europäischen Binnenmarkt.

Kritik am Vorschlag

„Diese Vorschläge sind der Europäischen Union unwürdig“, verurteilt Fred Turnheim, Präsident des Österreichischen Journalistenclubs (ÖJC), den Vorschlag des rumänischen Ratsvorsitzes. Der ÖJC fordert deshalb die EU-Institutionen und besonders die österreichischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf, diesen Vorschlag abzulehnen. Sie haben mit den Werten der EU zum Schutz der Urheber des geistigen Eigentums nichts gemein, so Turnheim.

Der ÖJC unterstützt damit die Forderungen der „International and European Federations of Journalists (IFJ/EFJ)“, die sich bereits nach Bekanntwerden des neuen Verhandlungspapiers gegen den Vorschlag ausgesprochen hatten, worauf die EU-Abgeordnete Julia Reda in einem Tweet hingewiesen hatte.