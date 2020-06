Justizminister hält an Vorratsdatenspeicherung fest

Brandstetter befürchtet „einen Verlust an Effektivität bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität“, sollte sie gänzlich gestrichen werden. Das sagte der Justizminister am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Außerdem sei Österreich bei der Umsetzung der gekippten EU-Richtlinie ohnehin „moderat geblieben“.

Vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH), der darüber entscheiden muss, ob die österreichische Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verfassungskonform ist, hatten Vertreter der Regierung am Donnerstag bei einer öffentlichen Verhandlung ähnlich argumentiert. Einen Nachweis über die Effektivität der umstrittenen Datenspeicherung konnten sie freilich nicht erbringen.