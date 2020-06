Vorratsdaten: Keine Kontrolle der Datensicherheit

Laut Christian Pilnacek, Sektionschef im Justizministerium, hat die Vorratsdatenspeicherung seit ihrem Inkrafttreten am 1. April 2012 in 173 Fällen, der Großteil davon Diebstähle, einen Beitrag zur Aufklärung geliefert. Auf die Frage, wie denn ein solcher Beitrag festgestellt werden könne, blieb Pilnacek vage. Die Tauglichkeit von Maßnahmen werde üblicherweise in kriminalpolizeilichen Abschlussberichten beurteilt, sagte der Ministerialbeamte. Wie gewichtig der Beitrag einzelner Maßnahmen zur Aufklärung gewesen sei, könne diesen Berichten nicht entnommen werden. Die Aufklärungsrate hänge aber nicht nur von einer Ermittlungsmaßnahme ab, sagte Pilnacek. Die Anzahl der insgesamt in diesem Zeitraum aufgeklärten Straftaten bezifferte er im Vergleich dazu mit 60.000 bis 70.000.