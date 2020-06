Österreichische Vorratsdaten für Diebstahl und Drogen

In Österreich gibt es aktuelle Zahlen zum Einsatz der Vorratsdatenspeicherung, die seit 1. April 2012 in Kraft ist. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 2013 und entstammen einer parlamentarischen Anfragebeantwortung (PDF) des Justizministers Wolfgang Brandstetter ( ÖVP). In 113 Fällen wurde auf Vorratsdaten wegen Diebstahlsdelikten zugegriffen, in 59 Fällen wegen Suchtgiftdelikten, in 52 Fällen wegen Raubes, in 43 Fällen wegen des Delikts der beharrlichen Verfolgung und in 38 Fällen wegen Betrugsfällen.