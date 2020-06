Kanadischer Geheimdienst überwachte Downloads

Das Communications Security Establishment (CSE), der kanadische Geheimdienst, hat im Jahr 2012 rund fünf Milliarden Dateitransfers im Internet untersucht und ausgewertet, wie „The Intercept“ am Mittwoch berichtet. Die Tätigkeit des CSE wurde unter „Project Levitation“ zusammengefasst, die Details zu dem Projekt stammen aus einer Powerpoint-Präsentation aus dem Fundus des Whistleblowers Edward Snowden.

Überwachungsspezialisten analysierten laut diesen Dokumenten rund zehn bis 15 Millionen Downloads täglich. Alles, was im Netz auf insgesamt 102 verschiedenen Download-Seiten hoch- oder runtergeladen wurde, sei ausgewertet worden, heißt es. Unter den überwachten Seiten befanden sich die in Europa damals sehr beliebten Dienste MegaUpload und RapidShare sowie SendSpace, weitere Dienste wurden in dem Papier nicht namentlich genannt.