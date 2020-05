Kaum noch Hoffnung auf Geheimdienstabkommen mit den USA

Die Bundesregierung wollte den Bericht am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht kommentieren. Die Verhandlungen über das so genannte No-Spy-Abkommen dauerten noch an, sagte ein Sprecher der Regierung. Die USA verweigerten die Zusage, künftig keine deutschen Regierungsmitglieder und politischen Amtsträger mehr abzuhören, hieß es in den Berichten. Auch wollten sie nicht mitteilten, seit wann das Handy von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) abgehört wurde. Sie gäben auch keine Auskunft darüber, ob weitere deutsche Spitzenpolitiker abgehört wurden oder abgehört werden.