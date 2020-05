Kritik an Regierung: Offene Corona-Daten kamen zu spät

"Data first"

Dass die österreichischen Daten zur Corona-Pandemie nicht gleich maschinenlesbar und unter einen offenen Lizenz zur Weiterverwendung freigegeben wurden, sondern zunächst nur auf einem Dashboard des Gesundheitsministeriums ausgespielt wurden, kann Robert Harm, der beim Open-Data-Portal des Bundes data.gv.at für die Technik verantwortlich ist, nur teilweise nachvollziehen. Ein Prinzip von Open Government sei „data first“, d.h. die Datenbereitstellung zu priorisieren und so aufzubereiten, dass sie jeder verwenden kann. Dashboards, Apps und Visualisierung würden dann sozusagen als Nebenprodukt entstehen.

Leider fehle es in Österreich an einer Verpflichtung zur Proaktivität im Sinne der Informationsfreiheit, sagt Harm. In anderen Staaten sei es üblich, nicht-personenbezogene Daten der Verwaltung generell öffentlich und maschinenlesbar verfügbar zu machen, außer sie unterliegen entsprechenden Geheimhaltungsgründen. Öffentliche Stellen in Österreich hingegen publizieren oft nur verarbeitete Informationen, aber nicht die zugrundeliegenden Daten. Ein Grund hierfür sei auch die noch immer gültige Amtsverschwiegenheit, sagt Harm: "Diese Gesetzesgrundlage und Kultur gilt es zu ändern."

Kritik von Forschern

Auch zahlreiche österreichische Wissenschaftler beklagten sich über fehlenden Zugang zu Daten zur Corona-Verbreitung. Für die Beantwortung wesentlicher Frage fehle schlicht das Datenmaterial, hieß es in einem offenen Brief an das Gesundheitsministerium. Man sei deshalb größtenteils im Blindflug unterwegs. Während man international durchaus froh sei, wenn Wissenschaftler Daten auswerten und Erkenntnisse mitteilen, würden in Österreich oft Bedenken im Hinblick auf die Wirkung von Ergebnissen vorherrschen.

Im Gesundheitsministerium reagierte man Anfang Mai auf die Kritik und kündigte die Schaffung einer Datenplattform zur Nutzung anonymisierter Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem ( EMS) für die wissenschaftliche Community an. Zuletzt hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage der futurezone: "Diese Arbeiten werden zeitnah abgeschlossen sein. Das genaue Datum steht noch nicht fest."

"Auf allen Ebenen verschlafen"

Die Corona-Krise werde uns noch länger begleiten, der breite Zugang zu Daten könne Erleichterung verschaffen, durch eine bessere Datenlage könne man sich viel ersparen, sagt der Ökonom Walter Palmetshofer von der Open Knowledge Foundation. Sich datentechnisch auf die weitere Entwicklung vorzubereiten, sei in Österreich aber auf allen Ebenen verschlafen worden.

Nicht personenbezogene Daten sollten standardmäßig der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, fordert Palmetshofer. Der Zugang zu Daten werde trotz gegenteiliger Ankündigungen im Regierungsprogramm aber von oben diktiert: "So funktioniert ein moderner Staat nicht."