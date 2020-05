Experimente und Karten mit Corona-Daten

"Informationen nehmen Ängste weg"

"Bei einem Pandemie-Ausbruch haben viele Leute Angst, Informationen nehmen Ängste weg", erläutert Olga Saukh ihre Motivation ein Corona-Dashboard auf Basis der offenen Daten online zu stellen. In ihrer Covid-19 Information for Austria präsentiert sie neben der geografischen Verbreitung des Virus und Zahlen zu Hospitalisierungen und Todesfällen unter anderem auch nationale und internationale Vergleiche zur Infektionshäufigkeit pro 10.000 Einwohner.

Vorbild für die Visualisierung der seit 3 Jahren in Wien lebende Schweizerin, die an der TU Graz als Assistenzprofessorin arbeitet, ist das Corona-Dashboard eines Schweizer Doktoranden. Vergleichbares konnte sie für Österreich nicht finden, sagt Saukh, auch deshalb habe sie die Seite gemacht. Über das große Interesse sei sie erstaunt gewesen, erzählt sie. In Spitzenzeiten habe sie bis zu 1.000 Nutzer pro Tag gezählt.

Welche Daten würde sie sich noch wünschen? Gender-Daten und eine bessere räumliche Auflösung, sagt Saukh.