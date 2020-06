Laura Poitras spricht über NSA-Doku "Citizenfour"

Seit drei Jahren arbeitet Laura Poitras an ihrem Film, und seit drei Jahren hat sie öffentlich kaum etwas über das Projekt verraten. Dabei war das Interesse seit dem vergangenen Sommer enorm. Damals lernte die Welt Edward Snowden kennen, den schmalen IT-Nerd, der die Geheimnisse des US-Geheimdienstes NSA an die Öffentlichkeit brachte. Das Video, das ihn in Hongkong zeigte, wurde millionenfach angesehen. Gefilmt hat es Laura Poitras.



Nun kommt ein ganzer Dokumentarfilm von ihr in die deutschen Kinos. In Österreich wurde für "Citzenfour" übrigens noch kein Verleih gefunden, der Film wird hierzulande also vorerst nicht zu sehen sein. Dabei könnte das Material kaum brisanter sein: „Citizenfour“ dreht sich um die Snowden-Enthüllungen und die Überwachungsprogramme der NSA. Poitras kann nun endlich über ihr Projekt sprechen. „Was in diesem Hotelzimmer in Hongkong passiert ist, war ein monumentaler Moment des Journalismus“, sagt die 52-Jährige über ihr Treffen mit Snowden.