LittleBigPlanet 2: Zuckersüße Reizüberflutung

Der neue Greifhaken

Erfahrene Spieler im Vorteil

Durch den ständigen Einsatz der Gegenstände ist LBP2 nicht ganz so einsteigerfreundlich wie Teil 1. Konnte man beim Vorgänger auch Konsolen-unerfahrenen Spielern einfach einen Controller in die Hand drücken, erfordert es jetzt schon etwas mehr Übung, um mit den Greifhaken oder dem Reithasen umgehen zu können.

Auch das Finden der Gegenstände, mit denen Levels dekoriert und Sackboy eingekleidet werden kann, sind jetzt etwas besser versteckt. Das schränkt anfangs auch die kreativen Möglichkeiten ein - speziell Frisuren für die eigene Figur erhält man erst in späteren Levels. Um wirklich alle Gegenstände zu erhalten, müssen auch diverse Mini-Levels gemeistert werden, bei denen etwa eine bestimmte Anzahl an Punkten gesammelt werden, ohne in einen Abgrund zu stürzen oder Sackbots (die Roboter-Version der Sackboys) mit Trampolinen in Sicherheit geschleudert werden müssen. Viele der Mini-Levels sind an Arcade-Klassiker angelehnt und wecken 8-Bit-Erinnerungen.



Neu sind Versus-Levels: Hier tritt man gegen andere Spieler an, etwa in Pool-Billard, Pong oder einem Spiel, bei dem möglichst schnell die angezeigten Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden müssen. Wer keine Spieler vor der Konsole zur Hand hat, kann natürlich online gegen andere antreten. Bei den Online-Verbindungen kommt es allerdings häufig zu Rucklern und Aussetzern, was besonders in Überlebens-Levels lästig (und für Sackboy tödlich) ist. Auch bei den 30 Story-Modus-Levels, die online gemeinsam bewältigt werden können, treten die Aussetzer auf. Vielleicht hat das Entwicklerstudio bereits mit schlechten Verbindungen gerechnet und deshalb die Anzahl der kooperativen Elemente in den Story-Modus-Levels reduziert.

Abwechslung um jeden Preis

Durch den bereits erwähnten Ausrüstungswahn ist jedes Level anders - aber im Grunde doch wieder gleich. Zwar folgen etwa selten zwei Greifhaken-Levels aufeinander, jedoch macht es keinen wirklichen Unterschied, ob man in einer Bibliothek schwingt oder auf der Oberfläche eines zerstörten Planeten.

Besonders unerwartet tauchen dann etwa das besagte Shooter-Bienen-Level im Retro-Look auf oder auch ein Abschnitt, in dem eine Raupe gesteuert werden muss, während das Bild von unten nach oben scrollt. Abwechslungsreich ist das natürlich - das ist aber Gulasch mit Sachertorte auch. Ob das aber zusammenpasst, ist dann vom persönlichen Geschmack abhängig.

Das Level-Design ist abstrakt. Anstatt vertrauter Themes, wie Dschungel, Stadt und Western, sind die Levels jetzt märchenhafter gestaltet. So verschießt man Törtchen im Süßspeisenland, löscht Feuer in der Pflanzenwelt oder rettet Sackbots in einem abstürzenden Raumschiff. Die Levels sind kürzer als bei LBP1, dafür gibt es aber auch 30 statt wie beim Vorgänger 25.

Selbst ist der Sackboy



