Mark Zuckerberg kommt ins EU-Parlament, aber kein öffentliches Hearing

Zu Besuch auch in Frankreich

Mark Zuckerberg ist nächste Woche bereits in Europa. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt ihn und rund 50 weitere Chefs anderer Internet-Firmen am 23. Mai in Paris, wie der Elysee-Palast mitteilte. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie die Technologie in den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden kann. Weiter seien Chefs und Vertreter von Microsoft, Intel, IBM, SAP, Thales, Uber und den Stiftungen von Wikimedia und Mozilla eingeladen worden.