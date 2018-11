Mehr als zwei Millionen unterschreiben online gegen Upload-Filter

Schwenk der YouTube-Chefin

Vergangene Woche wurde bekannt, dass sich YouTube-CEO Susan Wojcicki sich öffentlich für verpflichtende Uploadfilter eingesetzt hatte und zwar bei einem Treffen mit EU-Abgeordneten in Straßburg. Das berichtet die EU-Abgeordnete Julia Reda, die kommentiert: „Dass YouTube nun offen für verpflichtende Uploadfilter wirbt, ist nicht überraschend. YouTube hat mit ContentID bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, solche Filter für bestimmte Inhaltearten wie Musik zu entwickeln. Wenn nun der gesamte Markt verpflichtet würde ähnliche Filter einzusetzen, hätte YouTube nicht nur einen Vorsprung in der Entwicklung dieser Technologien, sondern könnte zusätzlich auch noch seine Filter an kleinere Plattformen verkaufen“, so Reda in einer Aussendung.

Das war insofern erstaunlich, als dass Wojcicki zuletzt in einem offenen Brief noch Anbieter von Videoinhalten auf der Google-Plattform dazu öffentlich aufrief, gegen Upload-Filter zu protestieren. Sie sollten sich darüber informieren, wie der umstrittene Artikel 13 der geplanten Urheberrechtsrichtlinie ihre YouTube-Kanäle betreffen werde „und sofort handeln“, schrieb sie in ihrem vierteljährlichen Brief an Autoren am Montag.