Microsoft europäische E-Mails nicht an USA aushändigen

Microsoft weigert sich trotz Anweisung eines amerikanischen Gerichts, US-Ermittlern Zugang zu in Irland gespeicherten E-Mails seiner Kunden in Europa zu gewähren. Der US-Software-Riese werde die E-Mails nicht übergeben, sondern gegen die Entscheidung Einspruch einlegen, sagte ein Unternehmenssprecher.

Das Bundesbezirksgericht von Manhattan in New York hatte am Freitag die Aussetzung einer Anweisung aufgehoben, wonach Microsoft einem Durchsuchungsbeschluss der US-Behörden nachkommen und in Irland hinterlegte Daten aushändigen muss.

Der Konzern ist nach den Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden über massenhafte Ausspähungen von privaten E-Mails und Handys bemüht, seinen Kunden zu beweisen, dass er der US-Regierung nicht widerstandslos Zugang zu persönlichen Daten ermöglicht, die auf Microsoft-Servern hinterlegt sind.