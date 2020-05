Microsoft will Daten ausländischer Firmen vor US-Behörden schützen

Nach der NSA-Affäre will Microsoft das Vertrauen seiner Kunden zurückgewinnen und erntet dafür Lob aus der EU-Kommission. „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Daten unserer Kunden, die nicht auf US-Servern liegen, vor dem Zugriff der US-Behörden zu schützen“, teilte Microsoft am Donnerstag mit.

Bereits im Dezember hatte Microsoft-Manager Brad Smith in einem Blog-Post angekündigt, dass ausländische Unternehmenskunden von Microsoft selbst entscheiden können, ob sie ihre Daten lieber außerhalb der USA speichern lassen wollen. In Europa habe Microsoft für seine Cloud-Dienste etwa Backup-Server in Amsterdam und Irland, sagte Thomas Baumgärtner, Sicherheitsspezialist bei Microsoft.