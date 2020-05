Mikl-Leitner: „E-Mail-Verkehr muss in Europa bleiben“

Auch die Erklärung des Verteidigungsministers Gerald Klug ließ die Zuseher der Nationalratsdebatte weitgehend im Dunkeln, es wurde nicht wie wie versprochen „Licht ins Dunkel“ gebracht. Laut Klug arbeiten österreichische Nachrichtendienste „fallweise“ mit ausländischen Nachrichtendiensten zusammen. „Dazu zählt fallweise auch die NSA“, so Klug. Doch mehr dazu dürfe er aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ nicht sagen.

Laut Klug gebe es keine Bespitzelung der österreichischen Bevölkerung durch das Heeresnachrichtenamt HNaA. „Wir schöpfen nicht massenhaft Daten ab, wir hängen nicht an Glasfaserknotenpunkten und wir bezahlen auch keine Internet- oder Telefonanbieter, um an deren Daten zu kommen“, so Klug. Österreich stehe aber vor derselben Herausforderung wie alle Staaten: „Wir haben alle von der Zusammenarbeit mit anderen Diensten profitiert. Es hat ein mehr an Sicherheit für jeden Einzelnen gebracht“, meinte Klug. Der Angriff auf die Privatsphäre, der durch Edward Snowden enthüllt worden sei, habe er vor wenigen Wochen „für nicht möglich“ gehalten. „Nun muss die EU Antworten geben. Einzelnen Nationalstaaten fehlt das Gewicht, um sich gegen große Player behaupten zu können.“