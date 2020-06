Mit städtischen Daten auf Toilettensuche

Die Toilet Map Vienna zeigt am Augemented-Reality Browser Layar und in der Applikation Wikitude abhängig vom jeweilgen Standort Toiletten in der Umgebung an. Entwickelt wurde sie von Robert Harm von Open 3, der damit zeigen wollte, "dass Open Data kein rein technisches Thema ist, sondern ein breites Spektrum umfasst", wie es auf der Webseite zur App heißt.

Die digitale Toilettenkarte stellt die Geokoordinaten der 298 öffentlichen Wiener WCs dar. Eine Auswahl der Kategorien der Toilettanlagen ist dabei ebenso möglich wie die Berechnung der Route via Google Maps.

Open3, ein Netzwerk zur Förderung offener Daten in Österreich, hat bereits das Wiener Budget 2009 als interaktive Grafik visualisiert. Die Daten dafür standen noch nicht maschinenlesbar zur Verfügung. Sie wurden aus einem PDF gezogen. Auch die Online-Anwendung Ubahnaufzug.at, eine Plattform von Fahrgästen der Wiener Linien zum Melden von Störungen bei Aufzügen und Rolltreppen, wurde von Open3 realisiert.