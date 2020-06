„Netzsperren für Internetanbieter schwer durchführbar“

Internetanbieter stehen nun vor einem Rätsel, wie sie dieses Problem angehen können. „Diese Aufgabe ist für die Provider nur schwer zu lösen, weil diese Maßnahmen zwar wirksam sein müssen, aber auch streng zielorientiert in dem Sinne, dass die Nutzer dadurch nicht in ihrer Informationsfreiheit eingeschränkt werden dürfen, wie der EuGH unterstreicht. Das ist schön gesagt, aber in der Praxis ist diese Abwägung für die Provider nur schwer durchführbar“, erklärt dazu etwa der Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Den Providern wäre daher auf jeden Fall lieber gewesen, wenn der EuGH konkrete Maßnahmen in sein Urteil reingeschrieben hätte. Denn was überwiegt jetzt? Die Wirksamkeit der Sperre oder die Informationsfreiheit, die nicht beeinträchtigt werden darf? Was wird wohl also in Folge passieren? "Die fehlende Präzisierung im EuGH-Urteil schafft für Provider sowie für deren Kunden neue Rechtsunsicherheiten. Es ist deshalb zu erwarten, dass Provider ihre AGB dahingehend ändern, dass Nutzern keine Schadensersatzforderungen zustehen, wenn sie eine vertraglich versprochene Leistung -- das Aufrufen von Webseiten -- nicht in Anspruch können. Das Urteil könnte im Ergebnis also dazu führen, dass Verbraucher rechtlos gestellt werden", erklärt Jurist Volker Tripp.