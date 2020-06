Neue Datenschutz-NGO hilft Nutzern bei Rechtsdurchsetzung

Neben Informationen wird es auch Beratung rund um Themen wie „Wer kriegt meine Daten für welchen Zweck?“ geben, auch eine anwaltschaftliche Unterstützung ist angedacht. „Das Beratungsangebot wird am Anfang sehr stark auf Datenschutz fokussieren, aber auch Anfragen zum Urheberrecht oder Netzneutralität werden thematisiert“, sagt Krisch. Zudem werde es Seminare geben, die ersten davon starten im Februar 2015. Den Beginn macht ein Urheberrechts-Crashkurs zum Thema „How to Internet“. Das Seminar wendet sich an alle, die sich für Rechtssicherheit bei digitalem Medienkonsum und sozialer Kommunikation im Internet interessieren.

Derzeit ist das Forum Datenschutz auch auf der Suche nach Mitgliedern – sowohl Privatpersonen (ab 60 Euro), als auch Unternehmen (ab 300 Euro) können dem Verein beitreten. „Wir richten uns absichtlich auch an Firmen, weil nicht nur Privatpersonen zu wenig über Datenschutz wissen, sondern es auch auf Firmenseite oft großes Rätselraten gibt, was für Dinge man erfüllen muss. Wir sehen uns als Vermittler zwischen Nutzern und Unternehmen, damit beide Seiten etwas davon haben.“