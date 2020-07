Neue Domains: Nur .wien und .tirol am Start

Nach mehrjähriger Vorbereitungs- und Diskussionszeit geht die Vergabe der neuen Top Level Domains (TLDs) in die nächste heiße Phase. Am Mittwoch um 21.59 endete die Bewerbungsfrist. Auf die geschätzten 1500 bis 2000 Antragssteller kommt nun der Spießrutenlauf des Evaluierungsprozesses zu. Da die ICANN nicht alle Anträge gleichzeitig bearbeiten kann, werden in einer ersten Tranche zunächst 500 Bewerber abgearbeitet. Die Auswahl derselben mutet jedoch einigermaßen kurios an.

"Digitalem Bogenschießen" umstritten

Die ICANN hat sich nämlich für das sogenannte Prinzip des „digitalen Bogenschießens“ entschieden. „In einem noch nicht bekannten Zeitfenster wird ein exakter Zeitpunkt festgelegt, zu welchem die Bewerber per digitalem Knopfdruck auf einer ICANN-Webseite ihre Teilnahme signalisieren sollen. Diejenigen, die am nächsten an diesem Zeitpunkt dran sind, landen unter Berücksichtigung regionaler Quoten schließlich im ersten 500er-Block“, erklärt Nic.at-Geschäftsführer Richard Wein auf Nachfrage der futurezone.

Das seltsame Verfahren hat die ICANN offenbar deshalb gewählt, da ein reines Zufallsprinzip mit dem strengen Lotterie-Verbot am kalifornischen Hauptsitz nicht vereinbar ist und die ICANN in diesem Fall auch nicht nach dem „First come – First serve“-Prinzip vorgehen wollte. Kritiker befürchten nun aber, dass die nun gewählte Methode zu Chaos und Manipulationsversuche – etwa durch etwaige Script-Programme – führen wird. Dass sämtliche Bewerber ohne technische Hilfsmittel brav beim festgelegten Zeitpunkt auf die Webseite klicken werden, scheint jedenfalls schwer vorstellbar.

Land Tirol überlegte es sich anders

Nicht zuletzt derartige Chaosszenarien bei gleichzeitig