Neue Gesundheitsministerin hält am Plan für ELGA fest

Oberhauser hält am ELGA-Start Ende 2015 fest, komme er später, sei ihr das aber auch "egal". Europaweit sei man hier ohnehin Vorreiter, und wichtiger als das Datum seien die Sicherheit und die Benutzbarkeit. "Ich glaube nicht, dass wir bei so viel investiertem Geld versuchen sollten, in einen Feldversuch zu gehen, der daran scheitert, dass es nicht brauchbar ist", meinte sie.

"Dass alle Systeme Macken machen, ist klar. Aber die Macken müssen so sein, dass sie das System nicht zum Absturz bringen und vor allem nicht wirklich gute und tolle Idee von ELGA schubladisieren", so Oberhauser weiter. "Das ist nicht etwas, mit dem ich in die Geschichte eingehen möchte."