"Nichts in der Wikipedia ist in Stein gemeißelt"

Claudia Garad ist seit sechs Jahren Geschäftsführerin des Vereins Wikimedia Österreich. Der Verein setzt sich für freies Wissen in der Wikipedia ein. In Österreich gibt es derzeit 1435 aktive Autoren, die an der freien Enzyklopädie mitschreiben. Die futurezone sprach mit Garad über die Probleme, die die freie Enzyklopädie mit politischer Einflussnahme hat.

Wikipedia gilt als Hort des Wissens. Wie neutral sind die gesammelten Informationen?

Claudia Garad: Die deutschsprachige Wikipedia hat eine große Community, die aus vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten besteht. Da kann man davon ausgehen, dass sich bei langen, gut ausgearbeiteten Artikeln durch die Vielfalt der Meinungen eine gute Neutralität ergibt. Das ist ein wichtiges Prinzip unserer Community, dass man sich Themen so objektiv wie möglich annähert.

Und wie sieht es in der Praxis aus?

Natürlich ist keiner frei von Vorurteilen, das wissen wir alle. Die Diversität der Community schlägt sich aber in den Ansichten nieder. Bei der Wikipedia kann man außerdem in den Diskussionsseiten nachsehen, wie das Resultat des Beitrags zustande kam. Das gibt es bei Büchern oder anderen Publikationen in dieser Form nicht. Je größer die Community, desto mehr Neutralität kann man sich erwarten.

In Österreich gibt es 57 sehr aktive Editoren, die mehr als 100 Beiträge pro Monat bearbeiten. Ist die Community in Österreich groß genug, um Einmischungen standzuhalten?

Ich glaube, in der deutschsprachigen Wikipedia haben wir noch genug Menschen, die mitwirken. Wir müssen aber schauen, dass wir die Zahl stabil halten. Das Wissen, das angesammelt wurde, ist groß. Das muss auch gepflegt werden. Natürlich müssen wir auch Menschen für freies Wissen begeistern.

Warum spenden Leute lieber Geld an die Wikipedia, anstatt selbst mitzuarbeiten?

Für viele Menschen ist es ungewohnt, dass sie nicht nur konsumieren, sondern mitgestalten können. Bei vielen größeren Beiträgen ist es so, dass diese schon gut ausgearbeitet sind und das macht es nicht gerade einfacher, etwas zum Allgemeinwissen beizutragen. Da muss man zuerst seine Nische finden. Oft hat man daher das Problem, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll.