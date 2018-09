Warum Wikipedia gegen die EU-Urheberrechtsreform protestiert

Am Mittwoch entscheidet das EU-Parlament über seine gemeinsame Linie bezüglich des EU-Urheberrechts. Die deutschsprachige Wikipedia befürchtet hier Verschlechterungen und macht mit seiner schwarzen Startseite darauf aufmerksam, dass die Änderung für Internet-Nutzer so gravierend sein könnten, dass sie am Ende jeden betreffen.



Inhalte könnten künftig zensiert werden, bevor sie auf einer Plattform erscheinen, wenn sich bei den Abgeordneten eine Regelung durchsetzt, die sogenannte Upload-Filter vorsieht. Davor warnt Wikipedia, selbst wenn sie in einem früheren Entwurf von diesen Filtern ausgenommen wären. Neben Wikipedia setzte sich auch der WWW-Erfinder Tim Berners-Lee für eine Ablehnung einer derartigen Regelung ein, weil sie das gesamte Netz komplett verändern würde.