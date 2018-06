EU will Nutzer-Inhalte kontrollieren: Welche Folgen Upload-Filter haben

Wer warnt vor Upload-Filtern und warum?

Sehr, sehr viele Internet-Experten und Internet-Pioniere. Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales und WWW-Erfinder Tim Berners-Lee haben sich in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen. Sie sehen in dem geplanten EU-Gesetz und Upload-Filtern eine "unmittelbare Gefahr für die Zukunft des globalen Netzwerks". Die geplanten Uploadfilter in der EU-Urheberrechtsrichtlinie könnten aus dem offenen Internet "ein Werkzeug für die automatisierte Überwachung und Kontrolle der Nutzer machen“. Upload-Filter würden ihr eigentliches Ziel, nämlich Urhebern zusätzliche Einnahmen zu verschaffen, verfehlen. Große Internetplattformen könnten sich den Aufwand für die Filterung leisten, während Start-ups diese Techniken erst teuer zukaufen müssten. Eine solche Infrastruktur hätte zudem massivere Auswirkungen auf unsere Meinungsfreiheit. In Österreich warnen etwa die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works oder Wikimedia davor.



Wie geht es mit dem EU-Gesetz weiter?

Am Mittwoch ist im Rechtsausschuss des EU-Parlaments eine wichtige Abstimmung zur EU-Richtlinie, die sehr umstritten ist. Es ist derzeit nicht absehbar, ob die Entscheidung für oder gegen die Upload-Filter ausgehen wird. Die Abstimmung im Rechtsausschuss ist deshalb so entscheidend, weil sich das Plenum aller EU-Parlamentarier in der Regel an der Mehrheitsmeinung in den Ausschüssen orientiert. Danach müssen sich Rat, Kommission und Parlament auf einen Gesetzesentwurf einigen.



Was kann ich als Bürger tun, wenn ich das nicht will?

Viele EU-Abgeordnete hören zu, wenn sie jemand anruft und seine Meinung zu relevanten Sachthemen höflich und sachlich kundtut. Im Internet gibt es drei Plattformen, die die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der EU-Abgeordneten auflisten, um diese zu kontaktieren: Save Your Internet, Change Copyright, Save The Link.