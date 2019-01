Das ist der aktivste Wikipedia-Autor Österreichs

Erster Artikel über einen Verwandten

Pruitt wurde vom Time Magazine zu einer der einflussreichsten Personen im Internet gekürt, weil ein Drittel aller englischsprachigen Artikel in Wikipedia bearbeitet hatte. Er hat eine Vorliebe für Geschichte. "Mein erster Artikel war über Peter Francisco, der mein Groß-Groß-Groß-Urgroßvater war“, sagte Pruitt „ CBS News“.



Pruitt, der noch bei seinen Eltern in dem Haus lebt, in dem er aufgewachsen ist, ist seinen Interessen immer treu geblieben. „Es gab Zeiten, da hieß es, der Junge ist verrückt. Ich weiß nicht, wieso er seine Zeit verschwendet.“ Denn wie bei allen Wikipedianern ist auch Pruitts Arbeit an der Online-Enzyklopädie völlig freiwillig und unbezahlt.



Das Time Magazine hat ihn neben Präsident Trump, und der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling zu den 25 einflussreichsten Personen im Internet genannt. Er zitiert bei seiner Arbeit für Wikipedia Bücher, wissenschaftliche Zeitschriften und andere Quellen und verbringt mehr als drei Stunden am Tag mit Recherchen, Redigieren und dem Schreiben.Sogar sein Tagesjob ist Recherche, denn er erledigt Aufzeichnungen und Informationen beim US-Zoll und Grenzschutz.