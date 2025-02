NASA: Februar wird "Monat der hellen Planeten"

In den Februarnächten strahlen die Planeten besonders hell am Nachthimmel. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen.

Zu diesem Anlass hat das Jet Propulsion Laboratory ein Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie man sie am besten sehen kann.

Venus strahlt noch heller

Dort wird gesagt, dass der Februar „der Monat der Liebe ist, also was wäre eine bessere Zeit, um die Venus zu sehen, die mit der römischen Liebesgöttin verbunden ist.“ Die Venus ist schon seit einigen Monaten ab der Dämmerung zu sehen. Sie ist nach Sonne und Mond der hellste Himmelskörper. Während sie zu Monatsanfang im Südwesten zu sehen ist, wandert sie gegen Monatsende etwas tiefer und westlich Richtung Horizont. Außerdem ist sie im Februar noch heller als bisher.

Am Abend soll man im Februar zudem den Jupiter besonders gut sehen können, der am 6. Februar neben dem Mond sichtbar werden soll. Wie die Venus ist auch dieser Planet heller als die Sterne. Auch den Mars soll man gut sehen können, den man an seiner bernsteinfarbenen Färbung erkennt. Am 9. Februar wird der Mond neben dem Mars am Nachthimmel erscheinen.

Merkur Ende Februar

Gegen Ende Februar wird man dann einen besonders hellen Merkur kurz nach Sonnenuntergang sehen können. Er soll etwa 8-mal so hell strahlen wie der Saturn, der sich im Laufe des Monats verabschiedet. Am 28. Februar wird sich der Merkur um 18:33 Uhr mitteleuropäischer Zeit etwa 8 Grad über dem Westhorizont finden.

Die Planeten Venus, Jupiter und Mars wird man mit bloßem Auge sehen können. Mit einem Fernglas oder Teleskop wird man aber noch wesentlich mehr vom Schauspiel am Nachthimmel erkennen. Idealerweise begibt man sich zum Beobachten der Planeten an einen Ort, an dem die Lichtverschmutzung so gering wie möglich ist – dann kann man sogar Merkur und Saturn mit bloßem Auge sehen.