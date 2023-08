So beobachtet man die Sternschnuppen der Perseiden am besten

Die Perseiden-Schauer finden heuer zwischen 17. Juli und 21. August statt. Die Zahl der Sternschnuppen ist in der Nacht von 13. auf 14. August wahrscheinlich am höchsten, die Beobachtung ist aber schon ab dem 10. August sinnvoll, je nach Wetterlage.

Eines der schönsten astronomischen Ereignisse des Jahres steht kurz bevor: Die Perseiden-Schauer werden in den nächsten Tagen für eine große Zahl an Sternschnuppen sorgen. Auch wenn es aktuell nicht so aussieht, könnte das Wetter zumindest zeitweise mitspielen. Wir erklären euch, wie die Beobachtung gelingen kann.

Fliegt die Erde dort hindurch, treffen diese Staubpartikel mit extrem hoher Geschwindigkeit auf unsere Atmosphäre. Vorstellen kann man sich das, als würde die Erde auf einer kosmischen Autobahn unterwegs sein und durch einen Mückenschwarm rasen. Wie die Mücken an der Windschutzscheibe krachen die Staubpartikel auf die Erdatmosphäre . Die Teilchen verdampfen in etwa 100 km Höhe und bringen dabei die Moleküle in der Luft für 0,7 Sekunden zum Leuchten: eine Sternschnuppe.

Raus aus der Stadt

Die Perseiden haben ihren Namen erhalten, weil sie besonders gehäuft im Sternbild des Perseus auftreten. Zu finden ist das im August ab 22 Uhr im Nordosten. Wie bei allen Himmelsbeobachtungen gilt auch für die Perseiden, dass der Himmel so dunkel wie möglich sein sollte.

In dicht besiedelten Gebieten wie Städten ist die Beobachtung hingegen schwierig. „Wenn die Bedingungen passen, sieht man in den Ostalpen ungefähr 100 Sternschnuppen pro Stunde. Man sollte jedenfalls einen Mindestabstand von 70 Kilometern zu Wien haben. Am Großmugl sieht man noch ungefähr 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde“, erklärt Günther Wuchterl, Leiter der Kuffner Sternwarte der futurezone.

In der Sternwarte selbst, die am Wiener Stadtrand steht, sehe man nur maximal 4 Sternschnuppen pro Stunde. Man sollte also je nach Ort mit realistischen Erwartungen an die Beobachtungen herangehen.

Sternenparks bieten die beste Sicht

Besonders finster ist es etwa im Naturpark Attersee-Traunsee. Der Park ist ein „Sternenpark“, also ein Ort mit sehr geringer Lichtverschmutzung. Weitere gute Plätze für die Beobachtungen sind laut Wuchterl höher gelegene Orte wie Almen, etwa am Hochbärneck, oder am Planetenweg in Puchenstuben.

Mit Hilfsmitteln wie der Light Pollution Map (auch als App für iOS und Android) kann man nachsehen, welche Orte in der Nähe sich gut für einen Sternschnuppen-Ausflug eignen. Ideal sind dabei Plätze mit besonders viel freiem Himmel, der nicht von Bäumen oder Berggipfeln verdeckt ist.