ISTA-Präsident: "Wir sind in Österreich zur Spitze aufgestoßen"

Der Präsident des Institute of Science and Technology, Martin Hetzer, im futurezone-Interview.

Vor 2 Jahren übernahm der Molekularbiologe Martin Hetzer die Leitung des Institute of Science and Technology (ISTA) in Klosterneuburg. Die futurezone war zu Besuch auf dem Campus und hat mit dem ISTA-Präsidenten über die heimische Wissenschaftscommunity, Forschung im Zeitalter “alternativer Fakten” und die Rolle von Künstlicher Intelligenz gesprochen.

futurezone: Worauf sind Sie im Rückblick auf die vergangenen 2 Jahre am meisten stolz in Ihrer Funktion als ISTA-Präsident, was ist gut gelungen?

Martin Hetzer: Als ich gekommen bin, hatten wir 75 Forschungsgruppen, jetzt sind wir schon bei 90. Und wir haben das Ziel, auf 150 anzuwachsen. In diesem schnellen Wachstum ist es sehr wichtig, eine Community zu erhalten, in der sich die Leute kennen. Das wird immer schwieriger, je schneller man wächst. Wir haben daher ein Leadership-Programm gestartet, um zu vermeiden, dass die Leute in einzelne "Silos" abwandern. Je größer wir werden, je mehr Gebäude wir haben, desto stärker sind die Kräfte, die in diese Richtung wirken. Zu sagen: “Ich bleibe in meinem Mikrobereich”, das ist für die Wissenschaft sehr schädlich. Wir wollen hier wirklich etwas schaffen, wo wir Leute nicht in Einzeldisziplinen einordnen, sondern Forschende sollen hierherkommen und den großen Fragen nachgehen können und sich austauschen. Ich denke, das gelingt uns am ISTA gut.

Wohin wollen Sie sich mit dem ISTA in den nächsten Jahren wissenschaftlich entwickeln, gibt es bestimmte Schwerpunkte, die gesetzt werden?

Ein Fokus sind zum Beispiel unsere Aktivitäten im Technologiebereich. Also KI ist natürlich ein Schwerpunkt. Wir sind sehr stark in den Computerwissenschaften und auch der Mathematik. Auch auf einige der theoretischen Bereiche, wie zum Beispiel die theoretische Physik, aber auch die theoretischen Neurowissenschaften legen wir einen Fokus. Was wir in den vergangenen Jahren ebenfalls stark gefördert haben, ist der Bereich der Quantenforschung - das ist in vielen Fragen, etwa auch der Energie, ein wichtiges Thema. Auch Bereiche wie Chemie oder Astrophysik stehen im Mittelpunkt, das wollen wir weiter ausbauen.

Wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht die Wissenschaftscommunity in Österreich derzeit generell? Sie waren ja auch lange im Ausland, wie schlagen wir uns da im Vergleich?

Ein Punkt, ich denke, das kann man sagen, ist das Förderlevel, wo wir auf einem guten Weg sind. Man kann argumentieren, dass wir in Österreich im europäischen Zusammenhang zur Spitze aufgestoßen sind. Was wir jetzt auch als Gesellschaft bereit sind, in Wissenschaft zu investieren, da sind wir nicht mehr Schlusslicht, sondern an der Spitze.

Können wir überhaupt mit größeren Nationen mithalten?

Es ergeben sich natürlich interessante Fragen: Was machen wir als kleines Land jetzt wirklich? Da gibt es Herausforderungen und auch Grenzen. Wir können als kleines Land am Geschehen in Europa natürlich nur bedingt teilnehmen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir bestimmte Dinge nicht national angehen können, sondern wirklich ein wissenschaftlich starkes Europa brauchen. Wir brauchen auch ein Umdenken und sollten wegkommen von der Furcht vor dem sogenannten Brain-Drain, also dass Leute weg gehen. Ich glaube, das richtigere Bild ist, dass wir uns als Drehscheibe sehen sollten. Natürlich gehen manche weg, andere kommen wieder zurück. Und natürlich wollen wir auch Leute aus dem Ausland. Es geht darum, wie wir sicherstellen können, dass von überall her die Klügsten zu uns kommen wollen und können.

Haben wir im Moment denn generell genug Top-Leute in der Wissenschaft in Österreich?

Das würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Da kann ich an jede Institution oder Universität in Österreich denken und mir fallen sofort Top-Leute ein. Was ich allerdings gerne noch besser entwickelt hätte, ist der Punkt der Zusammenarbeit. Wir sollten nicht nur unsere Ressourcen, sondern eine gemeinsame Vision teilen. Es gibt keinen Grund, warum sich Österreich nicht dauerhaft an der wissenschaftlichen Weltspitze etablieren kann. Es ist alles vorhanden, aber oft vielleicht noch zu fragmentiert. Es gibt Herausforderungen, die einzelne Institute eigentlich nicht alleine stemmen können, die man nur auf nationale, eigentlich auf europäischer Ebene bewältigen kann.

Sie widmen sich am ISTA der Grundlagenforschung. Haben Sie das Gefühl, dass diese den Menschen schwieriger zu vermitteln ist, als Forschung, die sozusagen sofort in etwas “Handfestes”, etwa einem konkreten Produkt, mündet?

Diese Frage ist natürlich eine wichtige, und auch eine regelmäßige. Aber eigentlich würde ich von dieser Frage gerne wegkommen. Diese generelle Unterscheidung in Grundlagenforschung und angewandter Forschung finde ich eigentlich nicht hilfreich. Ich kann nachvollziehen, woher das kommt, es ist auch ein selbst verursachtes Problem, aber es ist eine künstliche Trennung, die es in der Wissenschaft ursprünglich so gar nicht gegeben hat. Wir erzeugen dadurch Barrieren in der Diskussion und verwirren auch die Gesellschaft. Ich denke, in jedem Institut können die beiden Dinge koexistieren - auch wir haben hier Beispiele dafür. Was wir hier versuchen, ist ein Ökosystem aufzubauen, wo es diese Frage gar nicht gibt. Natürlich, wenn man ein Produkt entwickeln will, dann bringt das andere Herausforderungen mit sich als nur reine neugiergetriebene Forschung. Aber wenn wir beides im Kopf behalten, kann man beides koexistieren und sich gegenseitig befruchten lassen.

Wie relevant ist es, dass die breite Bevölkerung mitbekommt, was in der Wissenschaft passiert? Braucht Forschung grundsätzlich mehr Öffentlichkeit?

Ich finde das absolut notwendig. Ich denke, es ist wichtig, dass eine Gesellschaft den Wert von Wissenschaft wirklich versteht und versteht, dass Wissenschaft die treibende Kraft von Innovation ist, eine Möglichkeit, sich als Land zu positionieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn man sich von der Wissenschaft zurückzieht, man auch an gewissen Entwicklungen nicht teilnimmt, nicht mitgestalten kann. Eine Gesellschaft, die der Wissenschaft gegenüber feindlich eingestellt ist, wird auch der Ausbildung von jungen Leuten nicht den nötigen Stellenwert geben. Das sind die Leute, die dann eben später womöglich in die Wissenschaft gehen und die unsere Gesellschaft weiterentwickeln könnten. Um als Land auf einer globalen Ebene wettbewerbsfähig zu sein, muss die Bevölkerung auch wirklich hinter der Forschung stehen. Gerade für uns als kleines Land ist es extrem wichtig, dass wir uns da positionieren.