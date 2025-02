Microsoft Paint erhält einen KI-Button

Im neuen experimentellen Update wird Copilot in die Grafiksoftware integriert.

Mit einem Schieberegler kann man dabei die "Kreativitätsstufe" einstellen und damit beeinflussen, wie nah das generierte Bild an der ursprünglichen Skizze sein soll. Außerdem kann man verschiedene Stile wie Aquarell oder Ölmalerei auswählen.

Mit einem Klick auf den Copilot-Button öffnet sich ein Dropdown-Menü mit 4 Funktionen. Der neue Cocreator verwandelt Skizzen während des Zeichnens in KI-Kunstwerke, Voraussetzung dafür ist allerdings ein Copilot+ PC mit speziellem Prozessor.

Microsofts KI-Assistent Copilot ist schon seit 2023 für die 365-Apps verfügbar. Im Canary- und Dev-Kanal , der experimentelle Updates für Windows 11 enthält, wurde nun auch Paint mit dem Feature ausgestattet, wie das Unternehmen in seinem Insider Blog bekannt gab.

Per Schrifteingabe Bilder generieren schon seit 2023 möglich

Die bereits bestehenden KI-Funktionen von Paint wurden ins Copilot-Menü verschoben: Image Creator, der schon seit 2023 in Paint enthalten ist und auf DALL-E basiert, verwandelt einen schriftlichen Prompt in ein Bild. Außerdem ist es möglich, generativ zu radieren, d. h. Objekte zu entfernen und mit automatisch generiertem Hintergrund zu füllen, oder den Hintergrund in einem Bild ganz zu entfernen.

➤ Mehr lesen: OpenAI stellt DALL-E 3 vor: Was der neue Bildgenerator besser kann