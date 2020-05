NSA kann Schnüffelsoftware auf iPhone platzieren

Der Vertraute des Whisteblowers Edward Snowden, der im Besitz der Dokumente des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters ist, erklärte, dass auf diesem Wege SMS oder Kontakte ausgelesen, Sprach-Nachrichten abgerufen, die aktuelle Position des Besitzers ausgelesen, das Mikrofon oder die Kamera aktiviert werden könne. Die Daten würden in Folge via Mobilfunk-Datennetz oder per heimlicher SMS an die NSA weitergeleitet, führt Appelbaum aus.



Ob Apple von dieser Zugriffsmöglichkeit weiß oder nicht, traut sich Appelbaum nicht sagen. Entweder kooperiere Apple mit der NSA und ermögliche die Installation der Schadsoftware, oder aber Apple lasse in jeder neuen iOS-Version unabsichtlich Sicherheitslücken zurück.