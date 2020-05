NSA sammelt täglich fünf Milliarden Handy-Standortdaten

Der US-Geheimdienst überwache außerhalb der USA Hunderte Millionen Mobiltelefone, um die Bewegungen ihrer Besitzer verfolgen zu können, schrieb die „Washington Post“ am Mittwoch unter Berufung auf NSA-Geheimpapiere aus dem Fundus des Ex-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden und Interviews mit Regierungsbeamten. Die NSA könne mit den Daten Bewegungsprofile von Menschen in einer Weise erstellen, die „früher unvorstellbar“ gewesen wäre, so die Zeitung. Auch die Begegnung der Zielpersonen mit anderen Menschen könnten bei Bedarf offengelegt werden. Nur ein kleiner Teil der Daten werde aber tatsächlich ausgewertet.