OccupyWallStreet: Hashtag-Revolte in den USA

Seit über zwei Wochen protestieren junge US-Amerikaner rund um den Liberty Square, gegenüber der Baustelle des ehemaligen World Trade Centers und besetzen den Platz bei der New Yorker Börse, der Wall Street. "#OccupyWallStreet" heißt die Bewegung und der Journalistik-Professor der Universität von New York, Jeff Jarvis, bezeichnet sie in einem Blog-Eintrag als "Hashtag-Revolte". "Ein Hashtag hat keinen Besitzer, keine Hirarchie, kein Credo. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, über das jeder seinen Ärger, seine Beschwerden, Wünsche oder Prinzipien kundtun kann", so Jarvis.

Derartige Zusammenschlüsse seien ein Versuch, eine neue Öffentlichkeit nach den Prinzipien Gleichheit, Transparenz und Ehrlichkeit zu kreieren, "für das Netzwerk-Zeitalter upgedatet". Die Kraft und Freiheit, die Gutenberg der Moderne gegeben habe, bringen die Netzwerk-Tools nun jedem in diesem frühen, digitalen Zeitalter. "Sie geben uns die Möglichkeit, selbst etwas zu schaffen, uns zu vernetzen, zu organisieren und unser Wissen zu sammeln. Sie schaffen Barrieren ab", so Jarvis.

"Meine Generation ist verloren"

Tatsächlich sind die Anliegen der Menschen, die sich an den Protesten beteiligen, sehr unterschiedlich. Es sind großteils junge, internetaffine, gebildete US-Amerikaner, die den Glauben an eine Zukunft fast verloren haben und ihren Frust in den Protesten zum Ausdruck bringen. "Letztes Jahr wurde die Wohnung meiner 60-jährigen Mutter zwangsgeräumt. Ich bin dieses Jahr mit meiner Master-Ausbildung fertig geworden. Derzeit bin ich arbeitslos und habe einen 120.000 US-Dollar Studenten-Kredit zurückzuzahlen. Ich glaube nicht mehr länger an den amerikanischen Traum. Wir sind die 99 Prozent", heißt es etwa auf einem Transparent.

Auf einem anderen Plakat steht: "Wenn du jung bist, bekommst du immer gesagt, dass du alles erreichen kannst. Ich habe diese Lügen satt. Ich habe seit dem Jahr 2009 meinen Uni-Abschluss und suche seither einen Job. Meine Generation ist verloren, depressiv, kämpft und hat Schulden. Wir versuchen uns in unbezahlten Praktika und zeitlich begrenzten Verträgen ohne Gesundheitsversicherung. Wir werden für immer bei unseren Eltern wohnen."