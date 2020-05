ÖVP: Österreich braucht eine Digitale Agenda

Langfristig müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich die Möglichkeiten der Digitalisierung voll entfalten können. Dazu sei auch in Österreich eine Digitale Agenda nötig.

Die Digitalisierung sei ein „Innovationsmotor“, der viele Möglichkeiten für die Wertschöpfung biete, so ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka. Österreich als exportorientierte Volkswirtschaft müsse bei neuen Technologien an der Spitze stehen, auch die Verwaltung müsse vorne mit dabei sein. „Was früher Straße und Schiene waren, ist jetzt der von immer größerer Bedeutung werdende Breitbandausbau“, so Lopatka. Gegen die mit der Digitalisierung verbundenen Gefahren - Schutz der Privatsphäre, Datenmissbrauch oder Ausspähungen - müsse man europaweit gemeinsam vorgehen.

„Der digitale Binnenmarkt muss so schnell wie möglich in Kraft treten“, forderte der VP-Europaabgeordneter Paul Rübig. Spätestens bis 2016 sollten die Roaminggebühren fallen. „Es gibt keinen Grund für Preissprünge, wenn man über die Grenze geht“, so Rübig. Auch Geo-Blocking gehöre innerhalb der EU weg.