ÖVP: Urheberrechtsverstoß mit Schriftensammlung

"Kopien und illegale Downloads sind keine Kavaliersdelikte aber dennoch an der Tagesordnung, was nicht nur den Kreativen die Lebensgrundlagen zu rauben droht, sondern auch dem Wirtschaftsstandort und der Kulturnation Österreich großen Schaden zufügen kann", heißt es in einer Aussendung von ÖVP-Kultursprecherin Silvia Fuhrmann und ÖVP-Klubobmann und Mediensprecher Karlheinz Kopf, die Ende Jänner veröffentlicht wurde. Und weiter: "Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein oder zu einem solchen verkommen."

Die Partei scheint es aber mit der Vergütung kreativer Arbeit selbst nicht sehr genau zu nehmen. Auf einer öffentlichen zugänglichen Seite im Service-Bereich der ÖVP-Website wurde bis Donnerstag 10.45 Uhr eine kostenpflichtige Schriftensammlung des Typs "Helvetica Neue" im Wert von mehreren hundert Euro zum Download angeboten.