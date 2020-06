Offene Daten am vernetzten Stammtisch

Die von der Initiative Open Government Data Austria eingeführten "Open Government Data"-Stammtische nehmen ihren selbstorganiserten Verlauf. In Salzburg und in Linz-findet am Dienstag 27. September erstmals ein Stammtisch parallel und via Konferenzschaltung vernetzt statt.

Schon zum zweiten lädt die Initative um Jochen Höfferer von der Stadt Salzburg, David Röthler (PROJEKTkompetenz.eu) und Paul Schreilechner (BGIS) zum Gedankenaustausch in Vorbereitung einer Salzburger Open Government Data Initative. Noch einen Schritt weiter ist man bereits in Linz, wo Projektkoordinator Stefan Pawel den Prototypen der Plattform Linz Open Data vorstellen wird. Beginn ist jeweils 18.30 Uhr. Die Linzer Veranstaltung findet im Wissensturm (Kärtnerstraße 26) im Raum 602 statt, in Salzburg trifft man sich im Schloss Mirabell ( Franz-Josef-Straße 4).