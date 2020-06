Oman: Internetalltag im Polizeistaat

"Search it all” schreit es in Google-typischer Farbgebung und Schrift von den Plakatwänden in Omans Hauptstadt Muskat. Der teilstaatliche Internet-Provider Omantel bewirbt so "unlimitiertes Wissen” per Breitbandanschluss und will 20 Rial (ca. 50 Euro) pro Monat dafür. "Das kann sich jeder leisten, der Internet will und einen Computer hat”, meint ein Taxifahrer. Kundschaft hat Omantel längst angelockt, laut Internet World Stats sind 57 Prozent der Bevölkerung online - ein Anteil, der sich mit jenen anderer ölreichen Staaten auf der arabischen Halbinsel wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (V.A.E.) oder Kuwait messen kann. Der Gang in die versteckten Internet-Cafés mit ihren staubigen Surf-Kojen, ratternden Ventilatoren und klapprigen Tastaturen ist für die meisten Bewohner des Landes nicht mehr notwendig.

Auch wenn der Oman nicht auf der Liste der Internet-Feinde steht, die die Organisation " Reporter ohne Grenzen" jährlich herausgibt und sich als eine Art " Schweiz der arabischen Welt" präsentiert - Internet-Zensur und -Überwachung stehen in dem von Sultan Qabus ibn Sa`id autoritär regierten Land (wenn auch subtiler als anderswo) auf der Tagesordnung - von "search it all” kann hier nicht die Rede sein.



Skype-Verbot als Spitze des Eisbergs

Als einer der mehr als einer Million Touristen pro Jahr braucht man sich im Oman um Internetversorgung kaum Sorgen machen. Zahlreiche Hotels und Cafés sind mit WLAN ausgerüstet, und Omantel plant bereits den Aufbau eines LTE-Netzes für die immer zahlreicheren Smartphone-Nutzer im Land. Beim oberflächlichen Surfen merkt man die Zensur kaum - Urlaubsgrüße via E-Mail, Fotos auf Facebook, ein Tweet vom Strand, alles kein Problem. Auf die erste Grenze stößt man bei Skype: "This site has been blocked due to content that is contrary to the societal and cultural norms of the sultanat”, heißt es auf der Webseite, auf die man von Skype.com umgeleitet wird. Die sozialen und kulturellen Gründe für die Sperre sind aber wohl nur die halbe Wahrheit: Skype gilt unter Aktivisten weltweit als beliebtes - weil großteils abhörsicheres - Kommunikationsmittel.