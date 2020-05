Oxford-Professor warnt vor "Diktatur durch Daten"

Der aus Österreich stammende Oxford-Professor Viktor Mayer-Schönberger, dessen Buch über das Phänomen Big Data im Oktober 2013 in deutscher Sprache erscheinen wird, sprach am dritten Sicherheitskongress des KSÖ, der am Donnerstag in Wien stattfand, über gefährliche aktuelle Entwicklungen, die mit dem massenhaften Sammeln von Daten einhergehen. Es war sein erster Vortrag im deutschsprachigen Raum zu dem Thema.

„In mehr als einer der US-Bundesstaaten wird eine Großdatenanalyse gemacht, um herauszufinden, ob jemand auf Bewährung frei gelassen werden soll und ob es wahrscheinlich ist, dass die Person im nächsten halben Jahr einen Mord begeht“, erzählt Mayer-Schönberger. Minority Report sei nicht nur ein Film, sondern bereits Realität.

„Wollen wir wirklich in einer Welt wie dieser leben, in der Algorithmen menschliches Verhalten vorhersagen, bevor wir dieses Verhalten überhaupt setzen? Sicher, es scheint eine gute Idee zu sein. Wir stoppen jemanden, bevor er eine strafbare Handlung setzt. Trotzdem wäre es meines Erachtens grundfalsch Menschen zu bestrafen, weil eine Datenanalyse vermeintlich vorhersagt, welches Verhalten jemand an den Tag legen könnte. Das wäre eine Strafe ohne echten Beweis, die Fähigkeit der Entscheidung wird dem Menschen genommen und es gibt keinen Anreiz mehr, dass jemand sich gesetzeskonform verhält“, fährt Mayer-Schönberger fort.