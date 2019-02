Rattenfängerwerkzeug: EU ordnet Rückruf von Kinder-Smartwatch an

Die EU-Kommission hat angeordnet, dass die Safe-KID-One-Smartwatch des deutschen Herstellers ENOX europaweit zurückgerufen werden soll. Damit wird erstmals ein Produkt im gesamten Binnenmarkt wegen eines Datenschutzproblems zurückgerufen, wie zdnet berichtet. Die Uhr wird vom Hersteller bei Eltern angepriesen, weil GPS-Tracker, Mikrofon, Lautsprecher und Anruffunktion eine Überwachung ihrer Kinder ermöglichen soll. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das System anfällig für Angriffe ist.

In einer Ankündigung, die von der niederländischen Nachrichtenseite Tweakers veröfffentlicht wurde, ordnen die zuständigen EU-Behörden einen europaweiten Rückruf an. "Die App, die mit der Uhr ausgeliefert wird, kommuniziert unverschlüsselt mit einem Server, der unautorisierten Zugriff auf Daten ermöglicht. Deshalb können Informationen wie die Ortsdaten, Telefonnummern und Seriennummer ausgelesen und abgeändert werden", heißt es in der Aussendung.