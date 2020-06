Respekt.net erhält prominente Unterstützung

), mit welchem eine sogenannte Transparenzdatenbank für heimische Politiker geplant wird. Auf dem Online-Portal sollen Informationen über Nebeneinkünfte oder auch Mitgliedschaften in diversen Vereinen gesammelt und aufgelistet werden.

Auch die Plattform selbst setzt auf Transparenz. So sollen Initiatoren und Geldgeber offengelegt und von jedem eingesehen werden können.

„Projekt gegen Lethargie“

Die politischen Unterstützer sehen in Respekt.net großes Potential. Wolfgang Petrisch meint etwa, dass es das Richtige ist um eine Demokratie am Leben zu erhalten: „Man muss eine Demokratie in Bewegung halten, um sie zu stablisieren, Respekt.net ist ein Paradebeispiel dafür“.

Auch Heide Schmidt stellt dem Projekt nach anfänglicher Skepsis ein gutes Zeugnis aus: „Auch wenn mich der Gedanke an eine Ideenbörse nicht sofort eingenommen hat, sehe ich nun das Potential eines derartigen Angebotes. Es ist ein Projekt gegen Lethargie und für aktive Gestaltung“. Laut Johannes Voggenhuber kann ein derartiges Prinzip noch „sehr weit führen“ und die Zivilgesellschaft stärken.

Verpflichtung an die Menschenrechte

Bei der Präsentation am Mittwoch erklärt Präsident Winkler die Ziele der Plattform: „Wir verpflichten uns der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und wollen uns für eine Verbesserung des Zusammenlebens engagieren“. Laut Winkler wurden in den ersten fünf Monaten bereits mehr als 100.000 Euro von 300 privaten Geldgebern für 36 verschiedene Projekte gespendet. Aktuell laufen 16 Projekte, die insgesamt 70.000 Euro suchen.

Erfreut zeigt sich Winkler von der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Einreichungen von Frauen kommen. Für die Zukunft wünsche er sich ein Entgegenkommen von der Regierung: „Eine einfache Möglichkeit für die Bundesregierung wäre es, jeden auf Respekt.net gespendeten Euro als steuerlich absetzbar anzuerkennen.“ Laut Winkler käme dies der ganzen Bevökerung zugute: „Schließlich profitiert ganz Österreich von diesen Projekten“, so der der Gründer abschließend.