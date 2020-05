Reuters: NSA-Chef Alexander tritt bald zurück

Alexander war in den vergangenen acht Jahren NSA-Chef und baute unter anderem die nun durch Whistleblower Edward Snowden bekannt gewordenen Überwachungsmethoden auf. Damit ist er der am längsten dienende NSA-Chef in der Geschichte des Geheimdienstes. Der Rücktritt hat jedoch nichts mit den Aufdeckungen von Snwoden zu tun, wie eine Sprecherin der NSA betonte. Dieser sei bereits vor den Leaks vereinbart worden.