Richard Stallman: Gegen "digitale Handschellen"

futurezone: Warum ist freie Software für die Gesellschaft wichtig?

Richard Stallman: Lassen Sie mich zuerst erklären, was freie Software ist. Frei heißt nicht kostenlos. Wir sprechen hier nicht über Preise, sondern über Freiheit. Freie Software ist Software, die die Freiheit der Nutzer und der Community respektiert. Nutzer freier Software können ihre Computer kontrollieren und nicht umgekehrt. Software, die nicht frei ist, schafft ein System der Ungleichheit.

Freie Software räumt ihren Nutzern vier essenzielle Freiheiten ein. Freiheit 0 ist die Freiheit das Programm zu jedem Zweck, den die Nutzer wollen, ausführen zu können. Freiheit 1 ist die Freiheit, den Quellcode einzusehen und zu bearbeiten, damit er ihren Wünschen entspricht. Freiheit 2 ist die Freiheit das Programm zu verbreiten. Freiheit 3 ist die Freiheit modifizierte Versionen des Programms zu verbreiten und damit der Community zu helfen. Werden den Nutzern diese Freiheiten nicht eingeräumt, haben sie keine Kontrolle über die Software.

Viele Leute können mit dem Source-Code vielleicht gar nichts anfangen.

Sie können auf die Entwicklung von Software Einfluss nehmen, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Sie können etwa Versionen nutzen, die von anderen Leuten modifiziert wurden. Sie können auch jemanden dafür bezahlen, dass er von Ihnen gewünschte Änderungen vornimmt. Sie müssen diese Freiheiten nicht nutzen, aber sie sollten davon Gebrauch machen können, wenn sie es wollen. Ich schaue auch nicht in den Quellcode jeder Software, die ich nutze, aber wenn ich Veränderungen durchführen will, muss ich die Möglichkeit dazu haben. Bei nicht-freier Software können die Nutzer den Quellcode nicht einsehen und können deshalb auch nicht wissen, was die Software tatsächlich macht. Sie könnte Schad-Software sein und bösartige Features beinhalten.

Nehmen Sie etwa Windows und Mac OS. Die Software beinhaltet Features, die ihre Nutzer überwachen und sie einschränken. Ich nenne Windows genauso wie Mac OS Schad-Software. Auch iOS für das IPad und das iPhone beinhaltet Überwachungs-Features und legt ihrern Nutzern digitale Handschellen an. Der einzige Schutz gegen diese Schad-Software ist freie Software. Bei freier Software können Nutzer das Programm kontrollieren, den Source-Code einsehen und Versionen erstellen und verbreiten, in denen diese bösartigen Features nicht mehr enthalten sind. Nicht-freie Software ist ein Instrument der Unterdrückung. Sie sollte nicht existieren.

In den vergangenen 20 Jahren ist die Nutzung freier Software stark gestiegen, etwa bei Servern, aber auch bei vielen Geräten und im beschränkten Umfang auch am Desktop. Sie haben gesagt, dass es nicht immer die Freiheit ist, derentwegen die Nutzer auf freie Software zurückgreifen.

Es gibt in unserer Gesellschaft den Druck, Freiheit als ein rein theoretisches Konzept zu betrachten und sie in der Praxis komplett aufzugeben. Besonders dann, wenn große Konzerne unser Leben kontrollieren wollen. Wir haben Regierungen, die nur in der Theorie demokratisch sind, aber in der Praxis alles machen, was diese Konzerne von ihnen verlangen. Das ist keine Demokratie. Wenn Leute Gnu/ Linux nutzen, tritt die Frage nach der Kontrolle über das System häufig in den Hintergrund. Viele Leute nennen deshalb diese Software Open Source, damit die Frage nach der Freiheit gar nicht erst auftaucht.